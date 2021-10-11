В Узбекистане создадут более 300 новых региональных автобусных маршрутов

В регионах Узбекистана появится сеть из 310 новых автобусных маршрутов.

Согласно постановлению правительства республики "О дальнейшем совершенствовании деятельности общественного транспорта в регионах", нерентабельные маршруты будут субсидироваться государством, информирует узбекский Минюст.

Документ, подписанный 8 октября, подразумевает, что в 2021-2022 годах будет организовано 60 городских автобусных маршрутов, 193 - пригородных, 57 - междугородных и внутриобластных.