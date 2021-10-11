Аграрии КБР удвоят объем продукции к 2040 году

К 2040 году объем валовой продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии (КБР) может возрасти более чем в два раза, - сообщается в распоряжении кабмина об изменениях в прогноз социально-экономического развития субъекта до 2040 года, опубликованном на сайте главы и правительства региона.

"Первый вариант прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По данному варианту в 2022 г. объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 11% к уровню 2021 г., а в 2040 г. объем валовой продукции возрастет в 2,8 раза к уровню 2021 г. и составит 230,4 млрд рублей", - говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Второй вариант прогноза предполагает базовый тип развития при воздействии неблагоприятных факторов, он базируется на развитии производства и обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Согласно ему, объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, однако и по нему в 2040 г. объем валовой продукции возрастет в 2,4 раза и составит 174,8 млрд рублей.

Напомним, в республике реализованы и продолжают развиваться инвестиционные проекты: так, строится второй этап консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс т в год, предприятие по убою крупного рогатого скота, форелевое хозяйство мощностью 400 т форели в год, несколько плодохранилищ, а также модернизируются производственные мощности по переработке молока.