Молодежь четырех стран поучаствовала в проекте "Они защитили Кавказ"

Участниками международного молодежного медиапроекта Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) "Они защитили Кавказ" стали молодые люди из четырех стран – свои работы прислали школьники, студенты, молодые педагоги и журналисты, - сообщили в пресс-центре вуза.

"В медиапроекте приняли участие школьники, студенты, молодые преподаватели и журналисты из разных регионов России, а также Армении, Азербайджана и Абхазии. Оценивали их работы преподаватели кафедр журналистики и истории России СКФУ, а также журналисты. Решением членов жюри были названы победители в пяти номинациях", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Главной задачей медиапроекта было напомнить молодежи о роли народов Кавказа в Великой Отечественной войне, и участники конкурса могли прислать фотографии защитников Кавказа из семейного или государственного архива, найти публикацию в местной прессе, посвященную Битве за Кавказ.

"Самые творческие натуры сняли видеоролик о своем герое. За короткий период мы получили около 150 работ", - сообщила руководитель проекта, заведующая кафедрой журналистики СКФУ Ольга Лепилкина.

Были выбраны победители в пяти номинациях – в их число вошли школьник из Михайловска (Ставропольский край), студенты СКФУ, коллектив студентов колледжа специального образования фонда "Национальный университет архитектуры и строительства Армении", а также преподаватель Сумгаитского госуниверситета Азербайджана.