Жители Ростовской области взяты под арест после драки в кафе
Двое жителей Семикаракорского района задержаны после драки, в результате которой их оппоненты получили тяжкие увечья, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
"В одном из кафе района между двумя компаниями завязался конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников драки получил множественные травмы и был госпитализирован", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".
Открыто уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью".
Уточняется, что один из подозреваемых уже имеет судимость за аналогичное преступление.
Сейчас оба фигуранта взяты под стражу.
Вестник Кавказа
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