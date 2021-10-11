Жители Ростовской области взяты под арест после драки в кафе

Двое жителей Семикаракорского района задержаны после драки, в результате которой их оппоненты получили тяжкие увечья, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

"В одном из кафе района между двумя компаниями завязался конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников драки получил множественные травмы и был госпитализирован", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Открыто уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью".

Уточняется, что один из подозреваемых уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Сейчас оба фигуранта взяты под стражу.