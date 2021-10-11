Мост провалился под большегрузом в Киргизии (ФОТО)

Мост разрушился под тяжестью грузовика в Ошской области, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Киргизии.

ЧП случилось примерно в 15:20 по местному времени (12:20 мск) на 24-м километре автодороги Ош-Папан-Кожокелен Кара-Сууйского района. Мост обвалился, когда на него заехал большегруз с углем.

"В машине находились двое человека, которые успели выскочить", - уточнили в пресс-службе.

На место происшествия направился начальник управления по ЧС Кара-Сууйского районного МЧС КР.