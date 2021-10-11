Дагестанские борцы стали победителями турнира имени Ивана Поддубного

Дагестанские борцы греко-римского стиля завоевали пять медалей на Всероссийском турнире памяти Ивана Поддубного в Ейске, сообщил главный тренер республиканской сборной Магомед Асхабов.

"Наши борцы выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль", – приводит слова специалиста РИА Дагестан.

Он отметил, что золотые медали завоевали Мансур Расулов (55 кг) и Гамзат Юсупов (97 кг). Серебро в копилку сборной принесли Магомед Идрисов (72 кг) и Айгази Минатулаев (77 кг). Бронзовым призером турнира стал Юнус Нурмагомедов (77 кг).