Аллахшукюр Пашазаде и Гарегин II прилетели в Москву

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл в Москву. Такое сообщение распространила пресс-служба Московского патриархата.

"В аэропорту Внуково высокого гостя и сопровождающую его делегацию встретил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков), а также чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы", - сказано в нем.

Кроме того, в Москву прилетел католикос всех армян Гарегин II, в аэропорту Шереметьево его встретил председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, а также архимандрит Филарет (Булеков), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и сотрудники ОВЦС Д.Э. Аракелян и С.А. Бекещенко.

Напомним, завтра патриарх Кирилл проведет отдельные встречи с Аллахшукюром Пашазаде и Гарегином II. В среду должна состояться трехсторонняя встреча религиозных лидеров, посвященная их миротворческой миссии на Южном Кавказе.