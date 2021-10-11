Зимний туристический маршрут по Северному Кавказу – горы, воды и пышные блюда

Ростуризм пообещал разработать национальные маршруты по Северному Кавказу уже в будущем году. За помощью ведомство обратилось к местным властям, общественности и бизнесу. "Вестник Кавказа" уже предложил летний северокавказский маршрут для отдыхающих, который рассчитан на 12–14 дней. Столько же дней может уйти у туристов и на зимний региональный маршрут. Его условно можно назвать "Лучше летних гор могут быть только горы зимние".

Зимний Северный Кавказ очень удобен для любителей горных лыж, оздоровительных горных прогулок и лечебных процедур на многочисленных бальнеологических курортах. Интересными станут и автобусные экскурсии по столицам республик региона. При этом любой из этих видов отдыха будет сопровождаться гастрономическими изысками, в целом отличаясь доступным бюджетом.

Горнолыжники смогут хорошо отдохнуть на курортах Домбая, Приэльбрусья, Красной Поляны, Цея, Армхи и Ведучи. Отдых на них можно разнообразить экскурсиями в соседние регионы. Для любителей горных оздоровительных прогулок также удобно выбрать одну из этих баз – почти на всех, помимо лыжных трасс, есть пешеходные маршруты. Курорты Кавказских Минеральных Вод предназначены для лечения многих недугов, в зависимости от состава источника и микроклимата. В Кисловодске лечат сердечно-сосудистые заболевания, в Ессентуках – желудочно-кишечные, в Пятигорске – костно-мышечную систему, в Железноводске – болезни печени и почек.

Но возможен и единый региональный маршрут, который познакомит гостей с культурой и традициями, современной жизнью народов Северного Кавказа, дав возможность подышать горным воздухом, прокатиться на горных лыжах и снегоходах.

Начальная точка маршрута – Махачкала, где средняя температура зимой примерно +1 градус. Помимо многочисленных музеев в этом городе – национального, литературного, художественного, этнографического, рыбной промышленности Дагестана – можно отправиться и на гастрономическую экскурсию. В городе рестораны, кафе и кофейни расположились почти на каждой улице. На завтрак почти все они предложат домашние сыр с хлебом, национальный омлет "Мандирмак", состоящий из яиц, помидоров, картофеля, лука, ароматный чай на травах. Сладкоежкам понравится "Урбеч" - десерт из растертых поджаренных или просто высушенных абрикосовых косточек, семян тыквы, подсолнуха или льна. На обед вам обязательно предложат несколько блюд, каждое из которых необходимо попробовать, пусть даже не за один присест. "Курзе" – разновидность пельменей, заплетенных косичкой или змейкой. "Хинкал" – вареные в мясном бульоне кусочки теста, которые подаются с бульоном, вареным мясом и соусом (существует 10 разновидностей хинкала). "Чуду" – тонкие пироги с начинкой из мяса, творога, зелени, сыра, картофеля, яйцом и крапивой. Ну и, конечно, шашлыки из баранины и осетрины. Закончить гастрономическую экскурсию можно на городском базаре, приобретя овечий сыр, соленые каперсы, сушеное мясо, курагу и многие другие экологические продукты.

Следующий пункт маршрута – Грозный. Осмотрев центр города, почти заново отстроенный после военных кампаний, полюбовавшись огромной мечетью "Сердце Чечни", комплексом "Грозный-Сити" со смотровой площадкой, здесь тоже можно устроить гастрономический праздник. Во главе стола будет обязательно находиться главное блюдо национальной кухни – "Жижиг-галнаш", которое переводится как галушки с мясом. Зимой такое блюдо согревает не хуже жаркой домашней печки. Отведав мясо и галушки с утра, сельский житель мог чувствовать себя сытым чуть ли не до конца дня.

После Грозного дорога приведет нас в ингушский город Назрань, который был до 2000 года административным центром республики. И сегодня это самый крупный населенный пункт Ингушетии, где легко отыскать национальные блюда, например, "Чапильгаш" – ингушскую лепешку из пресного теста на основе кефира, с начинкой из творога, сыра или картофельного пюре.

Владикавказ – столица Северной Осетии с богатой историей, с памятниками, архитектурными шедеврами. Посетив музеи, театры, филиал Мариинки, полюбовавшись величественной панорамой Кавказского хребта (от центра города до подножья горы Казбек всего лишь 30 км.), пора познакомиться с блюдами осетинского стола: супами с говядиной "Лывжа" и с фасолью "Кадур", кукурузной кашей "Дзыкка", домашним сыром, пирогами - с говядиной, сыром, картофелем, свекольной ботвой, с листьями черемши, с фасолью. Много у осетин сладких изделий: медовый пирог "Мыдджин", пирог из вишни "Балджын", сладкая булка с начинкой из жаренной муки, сахара и грецкого ореха "Када". В отличие от соседних народов, в кухне осетин есть и национальные слабоалкогольные напитки: ячменное пиво и арака (из кукурузы или ячменя). Осетинское застолье – это ритуал, посещение которого приравнивается к участию в этнографическом празднике. Оно познавательно, дает представление о наиболее почитаемых в народе религиозных святых, к которым обязательно обратиться с молитвой старший стола (хистар), расскажет об истории древнего ираноязычного народа на Кавказе.

В кабардино-балкарской столице – в городе Нальчике – тоже есть, что посмотреть в зимнее время: музеи, театры, красивые Соборная мечеть и Кафедральный собор Марии Магдалины. В числе местных блюд вам обязательно предложат кабардинскую "Гедлибже" (курица в сметане) и балкарские "Хычины" (лепешки с картофелем и сыром). Кухня у карачаевцев похожа на балкарскую, черкесская – на кабардинскую, поскольку это очень близкие этносы. В городе Черкесске, судя по памятникам, трепетно относятся к русской культуре - здесь сооружены памятники Кириллу и Мефодию, Пушкину, Тургеневу, Есенину. Никто из них не был в Черкесске, но горожане относятся к их творчеству с большой любовью.

Завершить зимний туристический маршрут можно на Кавказских Минеральных Водах. Эти места посещал цвет российского общества, начиная с первой половины 19 века: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Лев Толстой, Менделеев, Глинка, Шаляпин, Репин, Булгаков… Здесь встречаются горские и казачьи культуры. На КМВ доступны многие тематические экскурсии. Чего только стоит прогулка по местам, описанным Лермонтовым в романе "Герой нашего времени"! Из аэропорта Минеральных Вод можно улететь почти в любой регион России, здесь функционирует крупная узловая железнодорожная станция.

Конечно, россияне по-прежнему любят отдыхать зимой на заморских курортах, но путь на них в последнее время затруднили пандемия коронавируса, экономический кризис, ставший ее следствием. Сокращаются потоки в Египет, на Мальдивы и Кубу. Многие туристы уже нашли им замену внутри страны, при этом жителям Центральной России гораздо легче приехать на сравнительно теплый Северный Кавказ, чем на Алтай, Байкал, в Саяны. Северокавказский регион имеет хорошие шансы переориентировать многих поклонников зимнего вида отдыха на свои горные базы. Отдых здесь - на любой вкус.