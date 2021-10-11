В СКФО построят казачий кадетский корпус

В скором времени в районе станицы Ессентукской на Кавказских Минеральных Водах начнется строительство кадетского корпуса, под территорию учебного заведения уже передана земля, - сообщили в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

"Создание на Северном Кавказе казачьего кадетского корпуса позволит реализовать в округе основные задачи по подготовке молодежи к несению государственной службы, усилит позиции казачества, поможет подготовить и сформировать в дальнейшем кадровый резерв руководящих органов Терского войскового казачьего общества", - говорится в сообщении по итогам отчетного круга войскового казачьего общества, передает ТАСС.

В ближайшее время будут подписаны документы, которые дадут начало строительству, необходимые решения приняты всеми заинтересованными сторонами, на строительство кадетского корпуса выделено 650 млн рублей. Планируется, что учреждение сможет принять более 300 воспитанников.