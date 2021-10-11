Ветер "надул" новый остров на Дону возле "Ростов Арены"

Дон обмелел из-за сильных нагонных ветров настолько, что ростовчане заметили возле "Ростов Арены" новый остров.

Сейчас водозаборные сооружения отмечают уровень воды в реке в 1,3 метра, что очень мало. Но, по уверениям Ростовводоканала, это не скажется на водоснабжении города, -передает "АиФ-Ростов".

Такое с Доном происходит каждый год – весной и осенью, - утверждают эксперты, заверяя, что уже через неделю уровень воды восстановится до нормальной отметки.