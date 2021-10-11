Власти Дагестана избавят Каспий от загрязняющих стоков

Специалисты "Каспийского природоохранного центра" в Дагестане обследуют побережье Каспийского моря на территории республики для создания карты загрязняющих стоков, - рассказал замдиректора "Каспийского природоохранного центра" Расул Хайбуллаев.

Проект "Карта стоков - чистый Каспий" в этом году стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Сумма гранта составляет 486,8 тыс рублей, общая стоимость проекта - 865,8 тыс рублей.

"Проект "Карта стоков" предполагает исследование побережья Каспийского моря - на территории Дагестана протяженность береговой линии составляет 530 км. Внутри "Каспийского природоохранного центра" мы организовали мобильную бригаду "Береговой патруль", укомплектованную двумя машинами повышенной проходимости и с использованием технических средств, в том числе разных категорий дронов, мы обследуем побережье на предмет незаконных стоков и сливов с море. В основном, это канализационные и промышленные стоки", - рассказал Хайбуллаев, передает ТАСС.

Также специалисты-эксперты природоохранного центра также проводят забор и исследования проб воды, ведут фото- и видеофиксацию мест обнаруженных стоков. Подготовленная ими карта в дальнейшем будет представлена во все органы, которые должны заниматься природоохранной деятельностью. Сначала это будет карта на бумажном носителе, в перспективе появится и ее интерактивный вариант.

Проект, стартовавший летом этого года, планируется завершить к декабрю.

Ежегодно только в Дагестане море сбрасывается более 1,5 млрд кубометров неочищенных сточных вод, из них около 100 млн кубометров составляют канализационные стоки.