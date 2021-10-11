КЧР примет межрегиональный молодежный форум

В будущем 2022 году в Карачаево-Черкесии пройдет межрегиональный молодежный форум, главной темой которого станут межнациональные отношения, - сообщил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Участниками форума станут молодые люди из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также, возможно, и других регионов СКФО. В рамках форума, направленного на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства наших народов, они смогут пообщаться, посетить интересные образовательные семинары с участием федеральных спикеров и экспертов", - рассказал Кумуков, передает "Интерфакс".

Участников форума обучат проектной деятельности – они освоят методику пользования грантовыми ресурсами, предоставляемыми различными российскими фондами, для реализации проектов в сфере межнациональных отношений, - говорится в сообщении.