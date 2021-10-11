Греция намерена усилить границы от мигрантов-нелегалов из Турции – СМИ

Власти Греции намерены усилить охрану на границе с Турцией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, в том числе из Афганистана, - сообщает агентство Associated Press (AP).

"Европа не граничит со странами, в которых идет война. И большинство прибывающих людей не подвергаются риску в последней транзитной стране, так что важно заново определить, как работают миграционная политика и безопасность на границах", - сказал министр по делам миграции Греции Нотис Митаракис, отметив, что все большее число стран ЕС требуют от Еврокомиссии более жестких мер по сдерживанию миграции, передает "Интерфакс".

Границу с Турцией усилят еще 250 военных – помимо тех 1,5 тыс военных, охраняющих ее сегодня. Также около 800 сотрудников пограничной службы будут дополнительно размещены в аэропортах и регионах, близких к границе.

В последние два года Греция серьезно ужесточила свои миграционную политику и патрулирование границ, поставив на границе с Турцией стену и высокотехнологичную сеть видеонаблюдения.