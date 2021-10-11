Нападающий "Зенита" может продолжить карьеру в Германии или Франции

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун может перебраться в Германию или Францию. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Даниэле Лонго.

По его словам, предварительные переговоры о трансфере иранского форварда начали леверкузенский "Байер" и "Лион". Оба клуба рассчитывают заполучить 26-летнего нападающего летом 2022 года, когда у него закончится контракт с "Зенитом".

Напомним, в сезоне 2020/21 Сердар Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей за "Зенит", на его счету шесть голов и одна голевая передача.