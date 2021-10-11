Севастопольские школьники уйдут на "продленные" каникулы

Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до декабря из-за распространения коронавируса, введя дополнительные ограничения, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ограничения продлеваем до 1 декабря 2021 года... С пятницы - основные меры, с понедельника - школьные каникулы", - сказал Развожаев сегодня вечером на заседании оперативного штаба, передает "Интерфакс".

Школьные каникулы в городе начнутся на неделю раньше - с 18 октября, чтобы разобщить коллективы, и продлятся три недели. Временно закроют все кружки и секции, а также запретят присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах. Работать с детьми смогут только привившиеся от коронавируса либо со справкой об отсутствии заболевания или наличии антител.

Аналогичные меры введут и для посетителей ресторанов, салонов красоты, бассейнов, кинотеатров, музеев и других досуговых учреждений: "Долго не хотелось эту меру вводить", - посетовал глава города.