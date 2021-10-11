Рецидивист обокрал гостеприимного жителя Северной Осетии

Кражу денег и украшений раскрыли полицейские в Северной Осетии, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В дежурную часть обратился 45-летний житель Владикавказа, который заявил, что из его дома исчезли ювелирные украшения и деньги на сумму 1 млн рублей.

Правоохранители установили, что за день до обнаружения пропажи в гости к потерпевшему пришел его друг, но не один, а со знакомым, которого хозяин ранее не видел. Вскоре оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого - им оказался 34-летний рецидивист, который пытался скрыться в Краснодаре, но был задержан совместно с оперативниками Кубани и доставлен в Северную Осетию.

"Полицейские установили, что, находясь в гостях у потерпевшего, злоумышленник воспользовался моментом, проник в спальню, откуда и похитил найденные в шкафу денежные средства и украшения. Подозреваемый пояснил, что часть похищенных денег, которые семья копила долгие годы, потратил, купив своей подруге телефон и одежду", - пояснили в полиции.

Оставшиеся деньги, золотые украшения и приобретенные злоумышленником "подарки" изъяты. Открыто уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере". Подозреваемый водворен в следственный изолятор.