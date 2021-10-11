Хлебопекам КЧР помогут сдержать цены на продукт номер один

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) помогут субсидиями производителям хлебобулочных изделий, чтобы сохранить средние цены на хлеб в условиях роста закупочной цены на пшеницу и средней отпускной цены на муку, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"Предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории КЧР, компенсируют часть затрат из расчета 2 тыс рублей на реализацию 1 т произведенных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения со сроком годности менее пяти суток", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Документы на получение субсидий можно оформить до 18 октября 2021 года, однако организация, получившая компенсацию, будет обязана зафиксировать цены на свою продукцию, - добавили в Минсельхозе региона.