Название одного из министерств дополнили в Турции

Министерство окружающей среды и градостроительства Турции получило новое название, рассказал на пресс-конференции в Анкаре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приняли решение переименовать наше министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата", - приводит его слова ТАСС.

Глава государства уточнил, что изменения связаны с ратификацией 6 октября парламентом Турции Парижского соглашения по климату.