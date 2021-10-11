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Название одного из министерств дополнили в Турции

Название одного из министерств дополнили в Турции

Министерство окружающей среды и градостроительства Турции получило новое название, рассказал на пресс-конференции в Анкаре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приняли решение переименовать наше министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата", - приводит его слова ТАСС.

Глава государства уточнил, что изменения связаны с ратификацией 6 октября парламентом Турции Парижского соглашения по климату.

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