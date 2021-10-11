На Ставрополье появится туристический маршрут по всем вершинам Кавминвод

В скором времени на Ставрополье заработает новый туристический маршрут по всем 17 вершинам Кавминвод – его планируется запустить в будущем году в рамках развития экологического туризма в регионе, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"Наш регион располагает к развитию экологического и сельского туризма. У нас очень разные территории - есть и горный, и степной ландшафт. Мы прорабатываем на следующий год запуск и создание экологической тропы "17 вершин Кавказских Минеральных Вод", - рассказал Реут, передает "Интерфакс".

Напомним, на территории курортной агломерации Кавказские Минеральные Воды находятся 17 гор-лакколитов, самые высокие из которых - Бештау высотой около 1,4 тыс м и Джуца высотой около 1,2 тыс м. Горные маршруты интересуют туристов разных возрастных групп.