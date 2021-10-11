Двое дагестанских браконьеров "наловили" осетра на 19 миллионов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Дагестану пресекли канал перевозки незаконно добытых осетровых: в ходе рейда на автодороге Махачкала - Астрахань ими был остановлен автомобиль ВАЗ "Лада Гранта" с двумя жителями республики, в котором было обнаружено и изъято 126 экземпляров русского осетра общим весом более 400 кг, - говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления.

"Рыба является незаконно добытым (браконьерским) уловом, который планировали вывезти из Дагестана с целью сбыта. Рыба перевозилась без соблюдения необходимых санитарных норм. Предварительно ущерб, нанесенный водным биоресурсам Российской Федерации, оценивается на сумму более 19 млн рублей", - отметили в ведомстве, передает "Это Кавказ".

По факту браконьерства проводится проверка, вся изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики.