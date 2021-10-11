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Зеленский, Макрон и Меркель обсудили Донбасс и "нормандский формат"

Зеленский, Макрон и Меркель обсудили Донбасс и &quot;нормандский формат&quot;

В понедельник, 11 октября, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, в ходе беседы стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, а также подготовку саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина).

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном относительно активизации переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки", - поведал Зеленский.

Он отметил, что Берлин и Париж выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира на востоке Украины.

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Вестник Кавказа

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