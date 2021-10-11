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Путин провел переговоры с Макроном и Меркель

сайт Кремля
сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцелером ФРГ Ангелой Меркель, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате"", - уточняется в нем.

Российский лидер дал принципиальную оценку линии руководства Украины, которое "упорно уклоняется" от соблюдения собственных обязательств по Минским соглашениям и договоренностей, согласованных на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года.

В Кремле добавили, что, принимая во внимание непростую ситуацию с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины, главы государств дали своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам поручения по интенсификации контактов и деятельности по линии "нормандской четверки". Главы МИД "будут вести дело" к проведению соответствующей встречи на своем уровне. Помимо этого, участники беседы условились продолжить по соответствующим каналам рассмотрение предпосылок к возможному проведению, при условии целесообразности, и "нормандского" саммита.

Напомним, ранее сегодня Макрон и Меркель совершили телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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