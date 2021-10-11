Экс-директор школы, где произошла смертельная поножовщина, госпитализирован в Махачкале

Бывший директор махачкалинской школы, ученик которой погиб от ножевого ранения, попал в больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в Минобрнауки республики рассказали, что директор и завуч школы, где произошла трагедия, уволены.