Экс-директор школы, где произошла смертельная поножовщина, госпитализирован в Махачкале
Бывший директор махачкалинской школы, ученик которой погиб от ножевого ранения, попал в больницу, рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.
"Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее в Минобрнауки республики рассказали, что директор и завуч школы, где произошла трагедия, уволены.
Вестник Кавказа
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