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Власти Кубани запретили обгон на ряде участков трассы М4 "Дон"

Власти Кубани запретили обгон на ряде участков трассы М4 &quot;Дон&quot;

С сегодняшнего дня, 11 октября, дорожные власти Кубани изменили правила движения в Туапсинском, Геленджикском районах и в Новороссийске.

На трассе М4 "Дон" в границах Туапсинского, Геленджикского районов, а также Новороссийска запретили обгонять автомобили на участках с плохой видимостью. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила, - сообщили в пресс-службе "Автодора", передает портал Юга.ру.

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Вестник Кавказа

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