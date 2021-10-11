Власти Кубани запретили обгон на ряде участков трассы М4 "Дон"

С сегодняшнего дня, 11 октября, дорожные власти Кубани изменили правила движения в Туапсинском, Геленджикском районах и в Новороссийске.

На трассе М4 "Дон" в границах Туапсинского, Геленджикского районов, а также Новороссийска запретили обгонять автомобили на участках с плохой видимостью. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила, - сообщили в пресс-службе "Автодора", передает портал Юга.ру.