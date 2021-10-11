Сергей Лавров прилетел в Казахстан

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан, об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

В столице Казахстана российский министр примет участие в 6-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Напомним, СВМДА было создано в 1992 году по инициативе Казахстана, секретариат форума базируется в Нур-Султане. В его состав входят 27 государств, в том числе Россия, Азербайджан, Афганистан, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Палестина, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан и другие.