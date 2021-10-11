Лейла Алиева поучаствовала в открытии очередного двора в рамках проекта "Наш двор" в Баку (ФОТО)

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии еще одного двора, который был обустроен в рамках проекта "Наш двор" в Хатаинском районе столицы Азербайджана.

Сегодня этот двор, расположенный по адресу улица Мазахира Рустамова 9, 11, 13, 17, был сдан в пользование жителей. В нем проживает 2,3 тыс человек.

Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, присоединилась к массовой акции по посадке деревьев, прошедшей в рамках мероприятия. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA ознакомилась с работами по обустройству двора, побеседовала и сделала совместные фотографии с жителями.

Напомним, проект "Наш двор" планируется реализовать во всех районах Баку.