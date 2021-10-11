"Талибан" уберет "нежелательных лиц" из правительства

Радикальное движение "Талибан" исключит "нежелательных лиц", находящихся на службе во временном афганском правительстве. Об этом написал на своей странице в соцсети Twitter представитель радикалов, замминистра информации и культуры страны Забихулла Муджахид.

По его словам, соответствующее решение было принято на состоявшемся сегодня в президентском дворце заседании кабинета министров.

Временное правительство также поручило всем силовым ведомствам Афганистана "усилить меры безопасности в отношении государственных учреждений". В свою очередь, ведомства, которые занимаются социальными и экономическими вопросами, должны будут "распланировать организацию поставок иностранной гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается", а также оказать поддержку коммерческому сектору.

Кроме того, было решено возобновить в прежнем режиме работу Независимой транспортной вертолетной компании и оказать необходимую поддержку всем остальным предприятиям, предоставляющим услуги перевозок в стране, передает ТАСС.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.