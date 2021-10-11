Российский врач рассказала, когда начнется вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация детей от Covid-19 может стартовать в России в январе следующего года, заявила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.

"Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует", - уточнила она.

Главврач добавила, что в данный момент продолжаются клинические испытания, предварительно можно сказать, что они "идут благополучно", однако официальных результатов пока нет.

"Я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной", - добавила Лысенко.