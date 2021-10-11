СМИ: ЕС обдумывает экстренные совместные закупки российского газа

Государства-члены Евросоюза могут попробовать совершать экстренные совместные закупки российского газа, чтобы гарантировать максимально выгодную цену на энергоноситель. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Брюсселе.

По ее данным, ЕС мог бы использовать схему, аналогичную используемой для централизованной закупки ЕС антикоронавирусных вакцин: Еврокомиссия проводила переговоры от лица всех стран ЕС, что, по мнению той же ЕК, дало возможность закупить препараты по более низкой цене.

Газета уточняет, что применительно к газу речь идет лишь об одной из возможностей, которые рассматривает Брюссель.