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СМИ: ЕС обдумывает экстренные совместные закупки российского газа

СМИ: ЕС обдумывает экстренные совместные закупки российского газа

Государства-члены Евросоюза могут попробовать совершать экстренные совместные закупки российского газа, чтобы гарантировать максимально выгодную цену на энергоноситель. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Брюсселе.

По ее данным, ЕС мог бы использовать схему, аналогичную используемой для централизованной закупки ЕС антикоронавирусных вакцин: Еврокомиссия проводила переговоры от лица всех стран ЕС, что, по мнению той же ЕК, дало возможность закупить препараты по более низкой цене.

Газета уточняет, что применительно к газу речь идет лишь об одной из возможностей, которые рассматривает Брюссель.

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Вестник Кавказа

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