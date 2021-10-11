Власти Украины серьезно ограничили непривитых земляков

Кабинет министров Украины с 21 декабря запретил непривитым от коронавируса или не имеющим теста с отрицательным результатом ездить в межрегиональном общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, - сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"11 октября на заседании кабинета министров Украины внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Новые правила перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров, документов, подтверждающих их COVID-безопасность, "является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", - пояснил министр Виктор Ляшко.

А уже с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены только при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров сертификата о полном курсе вакцинации или по меньшей мере получения одной дозы для "желтой" зоны, отрицательного теста, который будет действовать 72 часа, или справки о выздоровлении. Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря, что предусматривает ограничения в отдельных регионах.