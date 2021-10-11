Какую выгоду получит Россия, "отдав" 1 млн гектаров земель Узбекистану?

На минувшей неделе произошло одно очень важное для СНГ событие. Стало известно, что Москва договорилась с Ташкентом о выделении территорий на освоение сельского хозяйства. Планируется, что узбекские рабочие получат во временно пользование до 1 млн гектар земель в России. Они там будут выращивать сою, пшеницу и масличные культуры, а урожай будут вывозить в Узбекистан. Насколько это опасная затея, сможет ли Россия получить выгоду от сделки?