Иранский МИД обнародовал приоритеты внешней политики

Тегеран и Бейрут полны решимости развивать двусторонние отношения, причем их отношения не зависят от требований какой-либо третьей стороны. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Ливан

Вспомнив недавний визит министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна в Бейрут, Хатибзаде отметил, что на переговорах в Ливане планировалось обсудить реализацию проектов без учета давления и санкций. Абдоллахиян и сопровождающая его делегация прибыли в столицу Ливана 7 октября, чтобы обсудить различные вопросы с высшими должностными лицами страны, включая президента, министра иностранных дел и спикера парламента. Комментируя визит Амирабдоллахяна в Сирию, куда он направился из Ливана, Хатибзаде опроверг слухи о дозаправке там самолета министра иностранных дел, добавив, что визит в Дамаск был заранее запланирован, а проблем с топливом не было.

Ирак

Говоря о досрочных парламентских выборах в Ираке, Хатибзаде назвал их свидетельством развития демократии в стране: "Иран приветствует успешное проведение выборов в Ираке. В своем движении к демократии Багдад находится на верном пути". Коснувшись нападения на антииранские базы в Ираке представитель министерства напомнил, что "Тегеран неоднократно говорил Ираку и тем, кто проживает в иракском Курдистане, что когда некоторые базы в Ираке действуют против Ирана, это не имеет ничего общего с добрососедством". Иранский дипломат подчеркнул, что эти базы не могут продолжать свою работу, а Иран будет действовать исходя из своих интересов во всех случаях, когда это необходимо.

Афганистан

Что касается событий в Афганистане, дипломат сказал, что скоро будет обсуждаться формировании инклюзивного правительства в этой стране. Хатибзаде также упомянул онлайн-переговоры между министрами иностранных дел соседних с Афганистаном стран, заметив, что встречу планируют провести в Тегеране, но время ее проведения пока не определено. Он сообщил, что в этой встрече о приглашению Ирана примет участие Россия, подчеркнув также: "Такие вопросы как положение шиитов, женщин и свобода выражения мнений - красные линии для нас". Иранский дипломат упомянул и поездку губернатора северо-восточной иранской провинции в Афганистан, отметив хорошие связи Ирана с соседним государством.

Азербайджан

Касаясь отношений между Тегераном и Баку, Хатибзаде отметил, что отношения между странами нормальные, границы и воздушное пространство Ирана открыты для азербайджанских самолетов, подчеркнув, что "регион очень чувствительный и некоторые события сделали его еще более чувствительным". По его словам, Иран проинформировал северо-западных соседей, в том числе Азербайджан, о своих маневрах, подчеркнув важность следования принципам добрососедства. По его словам, Тегеран и Баку должны проявлять осторожность, чтобы третьи страны не вмешивались в их двусторонние отношения. Отвечая на вопрос, заменит ли Иран транзитный маршрут в Азербайджан, Хатибзаде подчеркнул, что, следуя принципам добрососедства, Иран не сделает этого: "Вопрос о замене не обсуждался, но иранские грузы должны доставляться до места назначения без проблем".

(Масштабные внеплановые учения сил Корпуса стражей Исламской революции на берегу Араза у границы Азербайджана стали неожиданностью для многих. Эксперты выражают надежду, что война нервов между двумя странами закончится, и они найдут взаимоприемлемые решения за столом переговоров. Сегодня же глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ИРИ и Азербайджан имеют исторические, культурные и религиозные связи, поэтому на политическом уровне любые вопросы нужно решать как можно скорее, чтобы не допустить ухудшения отношений из-за заявлений некоторых СМИ, - прим ред.).

СВПД

Комментируя ситуацию по ядерной сделке, Хатибзаде заявил, что все стороны, которые прибудут в Вену для переговоров, должны иметь правильное понимание этого вопроса, чтобы полностью соблюдать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Дипломат убежден, что все они обязаны заверить Иран, что ни одна из сторон не будет нарушать СВПД. Что же касается временных рамок венских переговоров Хатибзаде заверил, что они возобновятся быстрее, чем состоится возвращение США в СВПД.

Россия

В завершение брифинга Хатибзаде коснулся отношений между Тегераном и Москвой, сообщив, что заключительные пункты договора о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами находятся на стадии доработки.