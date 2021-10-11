Петиция за освобождение Саакашвили запущена в Грузии

Оппозиция в Грузии запустила петицию с требованием освободить бывшего президента, она адресована президенту и правительству страны и опубликована на платформе гражданских инициатив manifest.ge.

"Не имеет значения, нравится вам Михаил Саакашвили или нет. Тут главным является вопрос, на который у нас у всех уже есть ответ: есть ли в Грузии независимое правосудие, свободен ли рядовой судья от политического влияния, и можем ли мы правительственной команде [Бидзины] Иванишвили доверить суд над третьим президентом Грузии?" - цитирует инициаторов обращения ТАСС.

Подписи под петицией поставили уже свыше 2,4 тыс человек, когда это количество достигнет 10 тыс, она будет передана адресатам.

Согласно законам Грузии, петиции имеют консультативный характер, и власти не обязаны действовать в соответствии с ними.

Ранее сегодня в интернете была создана еще одна петиция под названием freemisha.ge, сколько человек подписались под ней, пока не известно.