Мастер-класс по изготовлению кожи прошел в Махачкале

В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова состоялся мастер-класс по изготовлению кожаных изделий. Участниками мероприятия стали более 70 человек, сообщает пресс-служба Республиканского Дома народного творчества.

Мастер-класс для желающих провел известный дагестанский художник, участник республиканских проектов "Самородки" и "Родники Дагестана" Гасан Эфендиев.

Под руководством мастера участники изготовили небольшие кошельки, обложки для документов, разнообразные поделки и сувениры.

Стоит отметить, что организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Дагестана и Республиканский дом народного творчества.