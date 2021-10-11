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Мастер-класс по изготовлению кожи прошел в Махачкале

Мастер-класс по изготовлению кожи прошел в Махачкале

В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова состоялся мастер-класс по изготовлению кожаных изделий. Участниками мероприятия стали более 70 человек, сообщает пресс-служба Республиканского Дома народного творчества.

Мастер-класс для желающих провел известный дагестанский художник, участник республиканских проектов "Самородки" и "Родники Дагестана" Гасан Эфендиев.

Под руководством мастера участники изготовили небольшие кошельки, обложки для документов, разнообразные поделки и сувениры.

Стоит отметить, что организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Дагестана и Республиканский дом народного творчества.

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Вестник Кавказа

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