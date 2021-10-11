Турецкий пограничный Каркамыш обстрелян со стороны Сирии

Пограничный турецкий город Каркамыш в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции сегодня был обстрелян со стороны Сирии, к счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили местные власти.

"Сегодня три выпущенных с территории Сирии снаряда разорвались в районе Каркамыша. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб. Начато расследование. Предполагается, что за обстрел несет ответственность сирийская курдская партия "Демократический союз"", - говорится в сообщении администрации провинции Газиантеп, передает РИА Новости.