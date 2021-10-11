В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

С 11 октября в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной, обязательной вакцинации подлежат лица старше 60 лет, работники медицинских, образовательных организаций и социальных учреждений. Вакцинация также коснется работников транспорта, строительства, сельского хозяйства, промышленных предприятий, энергетики и сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальные служащих

Кроме того, прививку необходимо сделать работникам в сфере услуг, а также студентам, которые направляются на производственную практику за пределы образовательной организации.

Руководители организаций должны до 6 декабря обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом вакцины. С 9 ноября от работы начнут отстранят тех, кто не привился первым компонентом, с 7 декабря - вторым. В коллективах должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников, в том числе те, кто переболел коронавирусом в последние шесть месяцев. Постановление не распространяется на жителей республики, у которых есть противопоказания к прививке.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 237 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, коронавирус в России диагностировали у 7 804 774 человек. В Татарстане выявлены 27 936 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 23 627 жителей республики, умерли - 796.