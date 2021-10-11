Кизлярский завод начал поставки коньяка в Германию

Крупнейший дагестанский производитель коньяка - Кизлярский коньячный завод - начал экспортировать свою продукцию в Германию, - сообщили в пресс-службе предприятия.

"Первая партия коньяка отправилась в ФРГ уже на этой неделе. Коньяки "Дагестан" и "Россия" (13 и 15 лет выдержки в дубовых бочках) появятся на прилавках немецких магазинов к концу этого месяца. Дистрибьюторский договор был подписан с компанией Waldemar Behn", - сообщил представитель завода, добавив, что ранее дагестанские коньяки не были представлены в Германии, передает ТАСС.

Предприятие будет наращивать объем экспортируемой продукции с учетом того, что в этом году он планирует увеличить переработку винограда до 41 тыс т – годом ранее предприятие переработало 38 тыс т сырья.