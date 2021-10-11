Дербент принимает первый этнокультурный фестиваль "Кавказ обетованный"

В дагестанском Дербенте сегодня открылся первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный" – его главной темой фестиваля в этом году стала культура и история горских евреев, - сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"Торжественное открытие фестиваля состоялось в парке им. С. Стальского в Дербенте. На сцене Лезгинского театра прошел музыкально-художественный перформанс "Еврейская сюита", в Музее истории мировых культур и религий открылась выставка об истории горско-еврейской общины Буйнакска, а на пешеходном переулке имени Казем-Бека - уличная выставка известного журналиста и документального фотографа Василия Колотилова "Хранители" - 20 бытовых портретов горских евреев из шести городов и поселков Северного Кавказа", - цитирует собеседника ТАСС.

Организация долго шла к такому формату - международный этнический народов Большого Кавказа: "Название фестиваля "Кавказ обетованный" отражает его сущность и природу, потому что Кавказ - это место, которое стало и всегда было обетованным для людей разных национальностей, разных культур. ...Для нас важнейшим фактором этого фестиваля является его международность, потому что, с одной стороны, мы хотим всему миру показать потрясающую культуру Большого Кавказа, а с другой стороны, мы хотим привезти мир в Дербент. Мы хотим привозить сюда международных звезд, лекторов, художников, писателей, режиссеров", - рассказала на торжественном открытии исполнительный директор конгресса Анна Бокшицкая.

Фестиваль продлится до 15 октября.