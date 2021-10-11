В Грузии арестовали мужчину, напавшего на члена ЕНД и его супругу

В Грузии арестован мужчина 1983 года рождения, совершивший нападение на исполнительного секретаря Ланчхутского отделения "Единого национального движения" и его жену. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Инцидент случился 10 октября в Ланчхути.

Как отмечается, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, словесно и физически оскорбил своего одноклассника, являющегося исполнительным секретарем Ланчхутского отделения ЕНД, и его жену в их доме.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит до двух лет лишения свободы, передает "Грузия Online".