Коронавирус отменил Крымский марафон

Власти Крыма перенесли на более поздний срок Крымский марафон, который должен был пройти 17 октября в Евпатории - его проведение из-за сложной эпидемиологической ситуации не согласовал Роспотребнадзор.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь не согласовывает проведение данного мероприятия", - говорится в письме управления министру спорта региона Ольге Торубаровой, передает РИА Новости.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, напряженная и без тенденций к улучшению эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Крыму не позволяет проводить массовые мероприятия численностью выше 500 человек.

Напомним, сегодня Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией - за минувшее воскресенье на полуострове выявлено 526 новых случаев заболевания.