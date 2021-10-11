Путин поведал о своем самочувствии

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, что с его здоровьем все в порядке.

На совещании по развитию агропромышленного комплекса России глава государства подкашливал, на что обратила внимание в том числе спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что подкашливал из-за того, что "подвигался на воздухе, когда было прохладно". "Все хорошо, просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит", - цитирует президента РИА Новости.

Напомним, 14 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшая в Сочи 29 сентября, стала первым днем выхода для российского лидера из самоизоляции.