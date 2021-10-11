Меликов поручил усилить безопасность в школах Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение республиканским властям подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах после убийства подростка. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"По пoручению руководителя региона министерством образования и науки Дагестана создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин прoизoшeдшeгo. Прaвитeльству Дaгeстaнa и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах", - cказано в заявлении.

В пресс-службе также отметили, что глава Дагестана находится на связи с правоохранительными органами, передает РИА Новости.

Напомним, утром 11 октября в школе №51 Махачкалы девятиклассник нанес ножевое ранение сверстнику в ходе конфликта. Пострадавший скончался в больнице. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.