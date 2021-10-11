Европа переходит на уголь из-за подорожания газа

Согласно отчету BofA Global Research report, европейские компании переключаются с газа на уголь из-за взлета цен на "голубое топливо".

Цены на газ в Европе растут в последние месяцы, рекорд был установлен 6 октября - $1937 за тыс кубометров. В понедельник ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF торговались ниже $1000 за тыс кубометров.

Австралийский Newcastle и европейский API2 уголь недавно поднялся в цене выше $250 за тонну, что является самым высоким уровнем за всю историю. Цены на уголь выросли в связи с газовым кризисом.

При этом уголь подорожал в четыре раза по сравнению с низкими уровнями прошлой осени, а цены на газ в Европе выросли более чем в 20 раз.

"Дорогостоящая газовая генерация сейчас поворачивается к и без того ограниченному рынку энергетического угля... В то время как европейская угольная генерация была скована рекордными ценами на выбросы углерода в начале лета, стремительный рост цен на TTF теперь разблокировал переключение с газа на уголь", - отмечается в отчете.