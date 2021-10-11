Бастрыкин наградил пассажира московского метро, заступившегося за девушку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в метро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Роману Юрьевичу Ковалеву, который проявил мужество и неравнодушие в Московском метрополитене, когда трое граждан угрожали присутствующим в вагоне женщинам. Роман Юрьевич сделал злоумышленникам замечание, за что был жестоко ими избит", - сказано в заявлении.

Награждение состоялось в больнице. Глава СКР отметил, что решительность Ковалева позволила предотвратить еще более тяжкие последствия инцидента. "От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин", - поведал Бастрыкин.

Напомним, 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Позднее все трое участника драки были арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело.