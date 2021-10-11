Зурабишвили вылетела в Вену
В понедельник, 11 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с официальным визитом в Австрию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации главы государства.
Зурабишвили начнет визит со встречи с грузинами, работающими в Австрии в сфере искусства и медицины.
В рамках поездки президент Грузии проведет переговоры со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Беленом, а также встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.
Кроме того, глава грузинского государства побывает на фотовыставке "Женщины за мир", посвященной австрийской писательнице и деятелю международного пацифистского движения Берте фон Зутнер.
Помимо этого, Зурабишвили откроет грузино-австрийский бизнес-форум.
Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.
Вестник Кавказа
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