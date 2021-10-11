Пшеница в Крыму оказалась под угрозой из-за грызунов

В Крыму в этом сезоне наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов, сообщает филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по республике.

Рост численности грызунов связан с особенностями погоды и многолетним циклом развития вредителя. "Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса", - уточняется в пресс-релизе ведомства.

Специалисты обследовали 116,7 тыс га сельхозземель, почти половина этой территории оказалась заселена грызунами. Обработку против мышей провели почти на 55 тыс га.

Мышевидные грызуны (мыши, полевки и другие) заселяют необрабатываемые земли и возделываемые поля, за сутки один вредитель съедает корма весом до 300% от собственного веса. Потери зерна озимой пшеницы из-за полевок могут составлять 35-40%. Кроме того, грызуны крайне плодовиты и являются переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашних животных.