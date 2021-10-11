Британцы призвали Европу не покупать газ у России

Обозреватели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Россия "оказывает давление" на Европу и намеренно повышает цены на газ. Многие считают, что в Евросоюзе недооценивают возможности России, особенно когда обрушиваются с критикой в ее адрес.

"Неубедительные в этом году аргументы в пользу ветровой и солнечной энергии. Россия загнала Европу в угол с газом. Европа проиграла, у США нет оснований держать там свои войска, чтобы защищать ее от энергетических кредиторов. Удачи, Европа", — заявил читатель с ником 122°WestObserver.

Пользователь NeilSays считает, что рост цен на энергоресурсы в мире не связаны с президентом России Владимиром Путиным.

"Газовые цены растут во всем мире, как и стоимость любых энергоресурсов. К Путину это не имеет отношения", — отметил он.

"Британия хочет, чтобы Россия бесплатно отправляла безграничное количество этого газа? Да, пожалуйста, меня запишите, если это возможно!" — написал обозреватель Honest broker.

Некоторые читатели призвали не покупать газ у России.

"Почему все такие взвинченные? Не покупайте газ у России, все просто. С другой стороны, она сама может выбрать, кому его продавать, это ее газ", — сказал один из пользователей.