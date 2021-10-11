Гарибашвили: Саакашвили съел в камере полкилограмма меда

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал информацию о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодать в тюрьме в Рустави, ухудшилось здоровье.

Напомним, вечером 10 октября Николоз Кипшидзе, личный врач Михаила Саакашвили, сообщил, что экс-главе государства стало труднее говорить и ходить. По его словам, Саакашвили также болен талассемией.

"Когда человек заявляет, что голодает, то он не должен кушать полкилограмма меда, и об этом я заявляю с полной ответственностью…

Он лично купил с помощью собственной банковской кредитной карты семь банок меда и принял полкилограмма меда. Исходя из этого, прекратите лгать и вводить общество в заблуждение", - цитирует главу правительства "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что здоровьем Саакашвили все в порядке, за этим ежедневно следят и контролируют квалифицированные врачи. "Этот цирк и шоу, которые мы увидели за последний период, служат лишь одной цели - поднять температуру и показать обществу, что заключенный Саакашвили, якобы, тяжело болен", - сказал Гарибашвили.

По его словам, это личное задание Саакашвили, поскольку бывшая правящая партия "Единое национальное движение" знает, что она проиграет выборы в органы местной власти и во втором туре.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Десятый день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.