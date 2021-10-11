В Ростовской области станет больше госпиталей для пациентов с коронавирусом

В Ростовской области загруженность ковидных коек составляет 90%, будут открыты еще шесть госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил глава минздрава региона Юрий Кобзев.

"В настоящий момент на территории области функционируют 32 инфекционных госпиталя в 23 муниципальных образованиях региона. (...) Минздравом планируется рассмотрение возможности открытия инфекционных госпиталей на базе ЦРБ Тацинского района, ЦРБ Семикаракорского района, Константиновского района, Боковского района, БСМП Ленина Шахты и ЦРБ Неклиновского района", - поделился Кобзев на заседании оперативного штаба в понедельник.

В регионе развернуто 4 894 койки для пациентов с коронавирусом, загруженность коечного фонда за последние три дня составляет 90%, добавил министр.

По его словам, новые ковидные госпитали появятся в тех районах, где зафиксирован рост заболеваемости.

Всего в Ростовской области инфицированы коронавирусом 144,3 тыс человек.