Грузинская оппозиция отказывается от Саакашвили

Оппозиционные партии Грузии отказываются участвовать в акции в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили 14 октября.

Отмечается, что свое участие не примет партия "Лело для Грузии". Их позицию также разделили "Граждане" и "Гирчи", сообщает Sputnik Грузия.

Представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани заявил, что его партия не присоединится ни к одной из акций, организованной "Единым национальным движением".

"Партия "Граждане" не примет участия ни в одном из митингов, организованных "Национальным движением" и поддерживающими его партиями. Это митинг определенной партии в поддержку своего лидера. У них есть право проводить его", - сказал он.

Окончательное решение пока не приняли в партии "Стратегия Агмашенебели". По словам члена партии Пааты Маджгаладзе, данный вопрос обсудят на собрании.